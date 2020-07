Alle Egadi c’è “Symphony”, uno degli yacht più grandi al mondo

Si chiama “Symphony”, uno degli yacht più grandi al mondo in queste ore naviga nel mare delle Isole Egadi, tra Favignana e Marettimo.

L’imbarcazione di 101 metri è di proprietà di Bernard Arnault, il proprietario del brand Louis Vuitton ed altre aziende di alta moda.

Realizzata nei cantieri Olandesi della Feadship, lo yacht è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da 27 persone. Continuate a leggere qui l’articolo…









