Alcamo, in autostrada con 1200 ricci di mare nel bagagliaio dell’auto

Trasportavano 1200 ricci di mare nel bagagliaio dell’auto. Un pattuglia della Polizia Stradale di Alcamo ha fermato un’auto con tre palermitani a bordo, nei pressi dello svincolo “Alcamo ovest”.

Alla richiesta di fare visionare la ruota di scorta ed i giubbini catarifrangenti posti nel baule, i poliziotti hanno trovato al suo interno 4 retini contenenti ricci di mare per un ammontare complessivo, come detto, di circa 1200 unità.

I ricci a quel punto sono stati posti sotto sequestro. Il tempestivo intervento del servizio Veterinario dell’ASP di Trapani, confermava che i ricci erano vivi, e con l’ausilio dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo, sono stati rigettati in mare.









Leggi la notizia completa