60 migranti in quarantena a Marsala

Sessanta migranti sono in quarantena a Marsala, in una struttura di Via Mazara, vicino la scuola. “Ed altri ne devono arrivare” dicono gli abitanti della zona, che hanno contattato allarmati la redazione di Tp24. “Siamo molto preoccupati – dicono – perchè queste persone potrebbero avere il coronavirus”.

E’ anche vero, però, che la quarantena, controllata dalla polizia, serve proprio ad isolare i migranti, in attesa dei tamponi. Insomma, non c’è pericolo alcuno, se le persone rispettano le regole.

E’ una vicenda che sta creando molte tensioni, perchè è gestita male, ad ogni livello. A Lampedusa l’hotspot è pieno, e così i migranti, che hanno ripreso ad arrivare in questi giorni, sono stati distribuiti in altri centri, tra qui Marsala.

Dei 15 casi positivi scoperti ieri in Sicilia, per 11 erano di persone migranti.

E' per questo che dal Ministero dell'Interno stanno pensando di









