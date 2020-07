[Web] Le registrazioni “.it” durante il lockdown segnano un +2,5% 

Il Registro .it gestito dall’Istituto di informatica e telematica del Consiglio nazionale delle ricerche, su delibera del Cda del Cnr, ha ridotto le tariffe sulle nuove registrazioni e sospeso i costi di rinnovo dei domini a targa italiana

Pisa. Il Registro .it, l’anagrafe dei domini italiani che opera all’interno dell’Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iit), anche in tempo di Covid19 non ha mai cessato la sua attività. In pieno lockdown, anzi, i numeri dei domini a marchio Made in Italy fanno registrare una crescita del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per l’esattezza, il numero dei domini registrati a luglio 2020 è di circa tre milioni e 321mila e questo colloca il Registro .it al sesto posto nella classifica dei Country Code Top Level Domain europei, preceduto da Germania, Gran Bretagna, Olanda, Russia e Francia.

…









Leggi la notizia completa