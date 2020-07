Vicenda SRR Trapani Sud, Di Giovanni: “sono stato licenziato senza conoscere le prove a mio carico. Ho denunciato il Presidente della SRR per abuso d’ufficio ed ignoti per l’inserimento di dati nel gestionale Tari di Mazara”

Ritorniamo a parlare della vicenda riguardante tre dipendenti mazaresi della SRR Trapani Sud operanti presso l’Aro di Mazara del Vallo che qualche giorno fa sono stati licenziati in quanto accusati di aver inserito dei pagamenti a proprio favore nel gestionale comunale della Tari.

Ieri abbiamo sentito il presidente della SRR, il sindaco di Partanna Nicola Catania, il quale ha notificato il provvedimento disciplinare ai tre dipendenti (per un quarto dipendente il procedimento è stato archiviato) a seguito di un indagine interna dopo che alla SRR a metà maggio sarebbe pervenuta una nota dal Comune di Mazara attraverso la quale si contestava il suddetto illecito per il quale, secondo qunato stabilito dal contratto, di tipo privatistico (Federambiente), che regolamenta il rapporto di lavoro con i dipendenti con la SRR, è previsto il licenziamento senza graduali passaggi anche in attesa di sviluppi giudiziari. Sulla vicenda nei giorni scorsi …









