Uno sguardo d’intorno/2 Ma come se la passano fuori da Castelvetrano?

Nella giornata di domenica abbiamo pubblicato la prima parte dell’inchiesta di Giacomo Bonagiuso su come se la passano negli altri comuni, se ve la siete persa la potete leggere qui:



oggi vi proponiamo la seconda e ultima parte:



A marcia indietro, continuando il nostro viaggio intorno a Castelvetrano, ci troviamo, passata la curva, a Mazara del Vallo, che dopo il regno di Nicola Cristaldi, zar, si è trovata con una Casbah totalmente rivitalizzata e un lungo mare tutto nuovo. Si possono sfottere le Quartare sparse ovunque quanto si vuole, specie perché firmate Hajto (e Hajto, si sa, è Cristaldi) ma l’impatto della resilienza cristaldiana su Mazara è stato fortissimo. Nulla di tutto questo, al momento, sembra essere in grado di pareggiare non tanto Quinci, che è uomo di valore, ma il suo entourage, da Abbagnato in su …









Leggi la notizia completa