Un raro Frattino ha nidificato sulla spiaggia di Triscina

Sulla spiaggia di Triscina a Castelvetrano un evento raro. Un Frattino ha nidificato in spiaggia. Si tratta di un uccello migratore molto raro da avvistare e che solitamente nidifica in spiaggia. E proprio in questi giorni il WWF ha assistito all’evento. Il Frattino ha deposto le uova e poi è volato via, le uova sono state circondate con delle reti protettive.

In Europa la specie registra una consistente diminuzione. In Italia si registravano ogni anno dalle 1.500 alle 1.800 coppie nidificanti, ma dal 1993 al 2010 la popolazione svernante è diminuita del 50%.











Leggi la notizia completa