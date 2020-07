Un gruppo consiliare “Via” anche a Mazara del Vallo

Si è formato nel pomeriggio di oggi in Consiglio Comunale, a Mazara del Vallo, il gruppo consiliare denominato VIA “Valori Impegno Azione”, ne fanno parte Pietro Marino, Antonio Colicchia, Chirco Enza, Ilenia Quinci.

I consiglieri affermano congiuntamente che “L’obiettivo è quello di mettere al centro del nostro impegno, le competenze e la voglia di dare risposte al territorio, una voglia fatta non solo di pensiero ma anche e soprattutto di responsabilità. Ci anima la voglia di migliorare Mazara del Vallo partendo dal confronto politico in seno all’organismo di rappresentanza più importante: il Consiglio Comunale ma anche con tutte le realtà politiche, sociali, associative ed economiche impegnate sul territorio. Supporteremo questa amministrazione ogni qualvolta cio’ gioverà per il bene comune e ci opporremo quando riterremo opportuno farlo . La nostra azione sarà di monitoraggio attento alle decisioni pubbliche e …









