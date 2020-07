Trapani. Evade dai domiciliari per acquistare droga: arrestato 21enne

Nella giornata del 12 luglio 2020, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto SANSICA Danilo, trapanese, cl.99, per il reato di evasione.Nel dettaglio, l’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo a distanza, c.d. braccialetto elettronico, dopo aver manomesso il citato dispositivo, si è allontanato dalla propria abitazione in palese violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione. A seguito di tale danneggiamento, la conseguenziale perdita di segnale del dispositivo, ha fatto scattare l’allarme presso la locale Centrale Operativa che immediatamente ha diramato le ricerche dell’evaso. Sono state, quindi, attivate le ricerche che si sono concluse positivamente poco dopo e che hanno permesso di acclarare il vero motivo dell’allontanamento del Sansica, ovvero quello di acquistare dello stupefacente. Infatti, nel corso della successiva …









