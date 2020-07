Trapani, al via la mega Ztl: firmata l’ordinanza 

Firmata oggi l’ordinanza sindacale che dispone l’ampliamento, in via sperimentale, della zona a traffico nel centro storico di Trapani fino al 31 ottobre 2020.

Tutto il centro storico diventa così una mega Zona a traffico limitato compresa tra le vie XXX Gennaio, Ammiraglio Stati, viale Regina Elena e viale Duca d’Aosta. In queste strade non cambia nulla, se non il senso unico in viale Duca D’Aosta ed in via dei Ranuncoli. In Corso Vittorio Emanuele, via Libertà ed il tratto iniziale del lungomare Dante Alighieri i mezzi potranno circolare fino alle 19.30. Dopodichè anche qui scatterà la Ztl, limitata però dalle 19.30 alle 3. In questa fascia oraria saranno chiuse al traffico, oltre le principali arterie che permettono di uscire dal centro storico andando verso la Litoranea, anche altre strade, tra cui le via Nunzio Nasi, San Francesco D’Asssi, Serisso, Cassaretto, Custonaci, Cortile …









