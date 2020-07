SSD Dattilo 1980, ufficiale l’acquisto di Manfrè. Rinnova Sekkoum

Ecco l’ufficialità di inizio settimana preannunciata. La SSD Dattilo 1980, nella giornata di ieri, ha reso noto l’acquisto di Vincenzo Manfrè, attaccante classe 1992 e che ha già diverse esperienze in serie D, tra cui il Marsala. Tra le altre ex il Città di Messina; l’anno scorso ha giocato a Licata. Importante la conferma a centrocampo di Nagib Sekkoum, autentico metronomo in mezzo al campo per la squadra di mister Chianetta.

Capitolo settore giovanile. Restano in gialloverde Francesco Cipro (2003), Matteo Adragna (2002) e Giuseppe Provenzano (2002), oltre che Angelo Rallo (2000) tra i protagonisti della promozione con tanti gettoni in campionato impiegato nel ruolo di terzino sinistro.









