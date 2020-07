Scrive un dipendente di Energetikambiente Trapani: “Così ci pagano la metà”

Spettabile redazione TP24, vorrei sottoporre alla vostra attenzione una vicenda anomala che è in atto attualmente per i dipendenti, assunti dal mese di gennaio del 2019, della ditta ENERGETIKAMBIENTE di Trapani.

Mi spiego meglio: come da statuto della stessa Energetika, come da appalto aggiudicato dalla ditta qui sopra nominata, come da regolamento di legge nazionale, qualsiasi dipendente addetto alla nettezza urbana deve essere assunto con il contratto FISE ART.6 CCNL. Invece succede che i lavoratori assunti da quel periodo vengano impiegati con contratto MULTISERVIZI, ciò comporta che gli stipendi sono la metà, gli straordinari non vengono pagati ed inoltre si è alla guida di mezzi pesanti senza la giusta qualifica. Questa situazione viene completamente ignorata dagli organi comunali di competenza. Tramite i sindacati c’è stato un incontro con i dirigenti della medesima ditta, il risultato è stato che la ditta si è rifiutata di volere cambiare i …









