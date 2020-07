Sapete quanto è importante l’olio extravergine di oliva?

Quante volte nelle diete dimagranti pensiamo di doverlo omettere perché è considerato un grasso? Soprattutto perché ha 899 kcal ogni 100 grammi di prodotto. Ma davvero va abolito secondo voi dalla nostra alimentazione? Assolutamente no. L’olio è il nostro cuore verde.

L’olio Extravergine di oliva, grazie all’acido oleico in esso contenuto, aiuta ad abbassare il livello di colesterolo “cattivo” LDL e ad alzare quello “buono” HDL. Per quanto, quindi, detto capiamo bene come sia responsabile, insieme ad un corretto stile di vita che dura 6/7 giorni, a proteggere la salute del nostro sistema cardiovascolare. Inoltre, contiene i cosiddetti POLIFENOLI, potenti antiossidanti che dovrebbero proteggerci dai tumori. In più, essendo un grasso puro, aiuta il trasporto delle vitamine liposolubili A, D, E, K (vitamine che si muovono solo grazie ai grassi) all’interno del nostro organismo.

Vedete come è importante? E questo è sicuramente solo una piccola percentuale delle proprietà benefiche …









