Ragazza deceduta dopo parto, disposta autopsia

Una ragazza di origini tunisine, S.N. di 29 anni, è deceduta stamattina presso l’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, mentre si trovava ricoverata a seguito di un parto. Proprio stanotte la giovane aveva avuto un parto cesareo, dando alla luce una bambina (che sta bene).

La Direzione sanitaria dell’ospedale, che ha avviato un’indagine interna e richiesto l’esame autoptico, si è messa già in contatto con l’Istituto di medicina legale del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Sarà l’autopsia a fare chiarezza sulle cause che hanno determinato la morte della giovane: dopo il parto – avvenuto all’una di notte circa – la ragazza era stata trasferita in reparto per la degenza. Stamattina, alle prima luci dell’alba, quando l’infermiere è andata in stanza, ha trovato la signora morta nel …









