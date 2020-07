Peppe Bologna: “Le vicende di Trapani ed Erice. Facciamo il punto”

Facciamo il punto sulle situazioni ed anche sul semidibattito che si è aperto su alcuni media scendiletto.

1) Il sindaco di Erice, Toscano, ha fatto bene a rinviare le sue dimissioni a dopo l’interrogatorio perchè il divieto di dimora potrebbe esser revocato , specie se collaborerà. Potrebbe continuare a fare il primo cittadino (questione morale?). Ed i topi, scappati subito dalla nave in procinto di affondare, resterebbero col cerino acceso in mano.

2) Pare che la Procura della Repubblica di Trapani avesse chiesto gli arresti da oltre 9 mesi e dopo la naturale gestazione, è nato un topolino. Perchè dopo nove mesi? Sarebbe bene indagare. Un caso simile avvenne nel caso Fazio.

3) Non capisco se il mentore, padrino e protettore (a ragion veduta) della signora Toscano, e cioè Tranchida, sia coinvolto ed in che misura: c’è chi dice per diffamazione e chi per le stesse imputazioni …









