Operazione Argentina Golden Street: eseguiti 15 arresti nelle province di Milano, Forlì e Savona.

Quindici custodie cautelari di cui dieci in carcere e cinque ai domiciliari e conti bancari e beni sequestrati per 315mila euro. E’ questo il risultato dell’operazione Argentina Golden Street che ha visto i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni impegnati dalle prime ore di questa mattina con il supporto dei comandi territorialmente competenti, nelle province di Milano, Forlì e Savona. Arrestati 9 stranieri, sette albanesi e due egiziani e sei italiani ritenuti responsabili a vario titolo di furti in abitazioni, ricettazione e riciclaggio di monili preziosi e orologi.

I provvedimenti restrittivi sono arrivati alla conclusione di un’ampia attività investigativa avviata dalla Tenenza di Paderno Dugnano unitamente alla sezione operativa della Compagnia di Sesto nel maggio 2018 che si è sviluppata in tre differenti filoni di indagine che hanno portato a scoprire a Paderno Dugnano due importanti basi operative dedite al riciclaggio di preziosi provento …









