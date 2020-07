Milazzo (FI-PPE) incontra il Ministro Provenzano: “Per ridurre il divario Nord-Sud è necessario partire dal rafforzamento delle risorse per la sanità e il sostegno al settore terziario

Bruxelles, 14/07/2020: Si è svolta oggi la Videoconferenza con il Ministro del Sud e della Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano e i rappresentanti della Commissione REGI, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti delle delegazioni parlamentari italiane del Parlamento Europeo nonché della Rappresentanza permanente del Governo a Bruxelles. L’incontro è stato l’occasione per discutere e raccogliere eventuali considerazioni sul protocollo di intesa illustrato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale sui programmi operativi nazionali concernente la riprogrammazione dei fondi strutturali 2014-2020 per attivare la funzione anti-crisi, l’emergenza sanitaria e le difficoltà economiche presenti nel divario Nord-Sud. L’On Milazzo dopo avere ringraziato il Ministro per essersi fatto promotore di questa iniziativa, ha sottolineato l’importanza di una strategia volta a rafforzare le risorse da destinare alla Sanità portando come esempio il dato di maggiore mortalità infantile al Sud …









Leggi la notizia completa