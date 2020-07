Meteo. Allerta Gialla oggi in tutta la Sicilia

In Sicilia oggi allerta gialla per il rischio di precipitazioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso ieri sera l’avviso di condizioni meteorologiche avverse fino alle 24 di oggi, 14 Luglio, quando il livello d’allerta per tutta la Sicilia sarà giallo (il secondo su una scala progressiva di quattro) si prevedono sulla Sicilia: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori interni della Sicilia con quantitativi generalmente deboli o puntualmente moderati.

Queste le previsioni in provincia di Trapani.

Martedì, 14 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 28.9°C, la minima di 21.4°C, lo zero termico si attesterà a 3928m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. …









