Mazara, 50 anni di sacerdozio di monsignor Domenico Mogavero  

Piazza gremita di fedeli a Mazara del Vallo per la santa messa nel 50° anniversario dell’ordinazione presbiterale del Vescovo, monsignor Domenico Mogavero.

Quasi 800 fedeli (500 posti a sedere in piazza e 200 posti in Cattedrale dove i fedeli hanno seguito la diretta sullo schermo gigante) hanno preso parte alla celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Mogavero e concelebrata dall’Arcivescovo metropolita di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, il Vescovo di Trapani, monsignor Pietro Maria Fragnelli e i Vescovi emeriti monsignor Salvatore Di Cristina (Monreale) e Vincenzo Manzella (Cefalù). Alla celebrazione erano presenti, tra gli altri, i fratelli del Vescovo, Gioacchino e Santi, il Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, i sindaci dei 13 comuni della Diocesi, rappresentanti delle Confraternite, fedeli comuni. A portare il saluto della comunità diocesana è stata Simona Amato, Segretaria del Consiglio pastorale.

«50 ANNI, SEQUENZA DI GRAZIE E BENEDIZIONI» –









