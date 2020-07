Marsala, scontro auto-scooter vicino al “Delfino”. Ferita una ragazza

Un ragazza è rimasta ferita, ieri sera, in un incidente avvenuto nei pressi della sala trattenimenti Delfino di Marsala, lungo la strada provinciale 84.

La giovane era alla guida del suo scooter quando si è scontrata con una Fiat Panda gialla. Soccorsa da diversi automobilisti di passaggio, nell’attesa dei sanitari, sembra che abbia riportato la frattura ad una gamba.

Sul posto per i rilevamenti e per capire la dinamica dell’incidente, una pattuglia della squadra infortunistica dei vigili urbani di Marsala.









