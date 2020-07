Marsala, il nuovo sindaco camminerà su un paesaggio lunare

Era il 20 luglio 1969,mezzo secolo fa. Neil Armstrong e Buzz Aldrain toccarono terra, Michael Collins rimase in orbita.

Il mondo pensò si è aperta una nuova era. Una corrente di pensiero attraversò il pianeta, che l’uomo avesse ridotto notevolmente i suoi limiti, una targa in ricordo dell’evento recita oltre la data”siamo venuti in pace in nome dell’umanità “. Paradossale la nazione che la conquistò, gli Stati Uniti d’America fosse in guerra, in Vietnam e Cambogia, contro l’unione Sovietica, al termine si contarono 2 milioni e 800mila vittime. Si era in piena guerra fredda, la contesa era la terra e lo spazio. La storia ha poi raccontato che i fatti andarano diversamente. Il programma lunare fu progressivamente abbandonato, per i costi materiali e umani, le tragedie più conosciute sono state quelle degli Shuttle Challenger e Columbia. In questi 50 anni la più grande conquista è stata …









