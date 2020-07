Marsala, il cordoglio dell’Amministrazione e del Consiglio comunale per l’improvvisa scomparsa del giudice Roberto De Simone

Il Sindaco Di girolamo: “Se ne va un grande uomo e un eccellente magistrato che ha dato lustro a questa citta’. Siamo vicini alla famiglia.

Il Presidente Sturiano: “Va via una persona benvoluta e stimata da tutti”

E’ deceduto all’improvviso, per un inesorabile malore, il giudice Roberto De Simone, 79 anni, già presidente dei Tribunali di Marsala e Trapani e attualmente componente del Consorzio trapanese per la Legalità e lo sviluppo.

La scomparsa del dottor De Simone ha suscitato grande commozione in Città e nell’ambiente giudiziario nazionale perché durante il suo lavoro, svolto fino a pochi anni addietro, si è sempre fatto apprezzare oltre che per la correttezza e la professionalità anche per la sua affabilità.

“Sono profondamente addolorato – fa presente il Sindaco Alberto Di Girolamo – per la scomparsa del Presidente De Simone, …









