Marsala, al giardino di Emanula Loi il ricordo della Strage di Via d’Amelio 

In occasione del 28° anniversario della Strage di Via d’Amelio, gli animatori del Centro Sociale di Sappusi a Marsala, ricorderanno Paolo Borsellino, Emanuela Loi, e gli altri quattro agenti di scorta, Walter Eddy Cosina, Vincenzo Li Muli, Agostino Catalano e Claudio Traina, nel giardino del centro, dedicato proprio alla prima donna di scorta ad un magistrato e morta in servizio in Italia.

La manifestazione commemorativa si terrà domenica 19 luglio alle ore 18:30, lo comunica Salvatore Inguì sul suo profilo facebook:

Marsala, Luglio 2020. Centro Sociale Sappusi. Da diversi anni cerchiamo di ricordare il sacrificio del Giudice Paolo Borsellino (ucciso dalla mafia), parlandone con i bambini e con i ragazzi del quartiere o provenienti da altre situazioni di fragilità. E’ stato bello quando i più piccoli, commossi dalla sorte toccata a Emanuela Loi, fimmina e sbirra, hanno voluto che il giardino fosse dedicato a lei. E così da …









Leggi la notizia completa