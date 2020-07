Marsala 2020, la politica e i “selfie” per comunicare

L’epoca dei selfie, un format comunicativo. Il termine fu coniato nel 2005 dallo scrittore Jim Krause. Con l’avvento dell’iphone 4, smartphone con fotocamera anteriore diventò virale.

Pochi personaggi pubblici si sono sottratti, anche papa Francesco lo fece. Ho nella mente le immagini del 18 agosto i funerali di stato per le vittime del ponte Morandi. I selfie dei vice presidenti del consiglio dei ministri, Di Maio e Salvini, con i partecipanti, tutti insieme nel rispetto(quale???) dei deceduti e dei loro familiari ed amici.

Allora il governo gialloverde veleggiava con il vento in poppa, il selfie era un “must” comunicativo, Casalino docet. Salvini lo considera una promessa programmatica e non solo elettorale, ignorando anche le norme antiCovid 19, lo racconta la storia della manifestazione del 2 giugno scorso a Roma. Selfie in giacca, felpa, costume e quando si nutre, strategia della comunicazione, “io sono come voi”.

Nei giorni scorsi, probabilmente seguendo le indicazioni …









