Le indagini sull’aeroporto di Birgi, chiesto il rinvio a giudizio

Il Gup del Tribunale di Trapani ha chiesto, ieri, il rinvio a giudizio per i soggetti coinvolti nell’inchiesta sull’accordo di co-marketing per il rilancio dell’aeroporto di Trapani-Birgi.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di falso in bilancio e peculato. Davanti al Gup sono comparsi 15 persone tra le quale il presidente dell’Airgest salvatore Ombra.

Il procedimento scaturisce da una denuncia presentata dal Movimento Cinque Stelle. Venerdì prossimo si deciderà sulla richiesta avanzata dal Gup Rossana Penna.











