Il volo dei coleotteri sulle dune, quando la natura regala spettacolo

Che cosa è una spiaggia? «Il palcoscenico di uno spettacolo», spiega l’entomologo Calogero Muscarella. Perché questo preambolo che potrebbe sembrare un po’ esagerato? Ci serve per spiegare il valore delle dune, quelle che fanno parte dell’ambiente delle nostre frazioni estive e che, spesso, sottovalutiamo.

Cosa succede su una spiaggia? Frammenti minutissimi di cristalli di rocce si accumulano trasportati dal mare o, in alcune condizioni, gusci microscopicamente frantumati di miliardi di conchiglie accumulati dal mare stesso. Oltre il bagnasciuga le radici di piante li trattengono per evitare di essere dispersi dal vento formando quei caratteristici monticelli di sabbia che sono le dune costiere. «È un ambiente tanto meraviglioso quanto fragile – spiega l’entomologo Muscarella – e, come tale, tutelato (Direttiva “Habitat” n.92/43/CEE attuata con D.P.R. n.35797)».

Quando parliamo di spiaggia il pensiero va subito









