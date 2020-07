Il Trapani c’è: battuto il Benevento due a zero

Il Trapani c’è. Ha battuto al Provinciale il Benevento dei record per 2 a 0.

Un Trapani cinico e furbo stende il Benevento al “Provinciale” con gol di Pagliarulo e Coulibaly e approfitta del pareggio della Juve Stabia a Frosinone, riducendo a -3 il distacco dalla zona spareggio.

Dichiara l’allenatore Castori: “I ragazzi hanno fatto una partita fantastica. Sono contento per come sono andate le cose. Giocare ogni tre giorni non è facile ma c’è la stiamo mettendo tutta. Turnover? Non sono uno che si lamenta, sfrutto gli uomini che ho. Pisa? Andremo lì a giocarcela e finché la matematica non ci condanna siamo qua a lottare”.

Trapani (3-5-2): Marco Carnesecchi; Luca Pagliarulo, Stefano Scognamillo, Alessandro Buongiorno, Fausto Grillo, Gregorio Luperini, Moses Odjer, Luigi Scaglia, Tomasz Kupisz, Filip Piszczek, Stefano Pettinari. A disposizione: Elhan Kastrati, Giuseppe Stancampiano, Shay Ben David, …









