Golfo Aranci (SS). Discarica abusiva: Sequestrata un’area di 15.000 metri quadrati

Nell’ambito del piano di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, coordinato dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania e dal Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Cagliari, i militari della Sezione Operativa Navale di Olbia hanno concluso un’operazione di servizio a contrasto dei reati ambientali, sottoponendo a sequestro un’area della superficie di circa 15.000 mq. in località Marinella, nel comune di Golfo Aranci (SS), adibita a discarica abusiva, dove sono stati individuati rifiuti speciali e non, abbandonati sul suolo in maniera incontrollata.

L’indagine è scaturita da apposite informative trasmesse dal Reparto navale di Olbia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, nel periodo ottobre 2019 – febbraio 2020, durante il quale i finanzieri hanno monitorato il sito sottoposto a sequestro effettuando diversi sopralluoghi e rilievi fotografici che hanno dimostrato l’incremento dell’ …









