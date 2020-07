Giulia Adamo: “Più controlli e meno chiacchiere. Marsala non è razzista. Semmai non è sicura”

Sugli episodi recenti dell’Antico Mercato di Marsala, in cui pare che a dei giovani africani non sia stato permesso l’accesso, dice la sua Giulia Adamo. L’ex sindaco e ri-candidato sindaco di Marsala sostiene che il problema non sia il razzismo, che pure esiste ed è una grande piaga del nostro tempo. Il problema è la mancanza di sicurezza.

“A Marsala ultimamente si assistono a scene di bullismo, risse o comunque atti di violenza che disturbano la quiete pubblica – dice la Adamo – spesso mettendo a repentaglio la vita dei cittadini. Episodi causati da giovani che quasi sempre non sono di colore e che spesso vivono dei disagi. Per questa ragione – continua la Adamo – alcuni locali della cosiddetta movida hanno dovuto migliorare, o almeno provare a farlo, il servizio sicurezza, creando involontariamente degli episodi che sembrano tendano ad escludere gli africani, ma in realtà stanno solo …









