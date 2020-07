False fatture e riciclaggio verso la Cina: così la ‘ndrangheta otteneva fondi Covid (VIDEO)

TRATTI IN ARRESTO OTTO SOGGETTI, TRA CUI IMPRENDITORI IN ODORE DI ‘NDRANGHETA, APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONE A DELINQUERE DI STAMPO MAFIOSO FINALIZZATA AL COMPIMENTO DI FRODI IVA NEL SETTORE DEI METALLI.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano stanno eseguendo, con il supporto dello S.C.I.C.O. (Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata), su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, nell’ambito di complesse indagini nel settore della criminalità organizzata, un provvedimento emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano, nei confronti di più soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione di una serie di reati all’interno di un’associazione per delinquere, finalizzata alla frode fiscale, aggravata dalla previsione di cui all’art. 416 bis 1 del codice penale e dalla disponibilità di armi, all’auto-riciclaggio, all’intestazione fittizia di beni …









Leggi la notizia completa