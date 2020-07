Emergenza casa, dibattito in videoconferenza organizzato da Cisl e Sicet Palermo Trapani

L’emergenza casa nei territori di Palermo e Trapani, acuita dalla crisi economica post Covid, che ha aggravato la condizione di povertà nelle nostre città, le politiche abitative dei comuni di Palermo e Trapani, l’edilizia sociale e residenziale pubblica, le politiche le misure nazionali per il settore.

Saranno i temi al centro del dibattito in videoconferenza che si svolgerà il prossimo giovedì 16 luglio dalle ore 16 organizzato dalla Cisl Palermo Trapani e dal sindacato degli inquilini, casa e territorio, Sicet Cisl Palermo Trapani.

L’incontro “Emergenza casa, quali diritti e opportunità nelle politiche abitative dei nostri comuni”, tramesso in streaming sulla pagina facebook Cisl Palermo Trapani e sul sito www.cislpalermotrapani.it, sarà aperto dal segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana.

Interverranno Mario Bommarito segretario generale Sicet Cisl Palermo Trapani, Daniela Di Girolamo componente …









