“Danze notturne in stazioni di provincia”, il primo libro del giovane mazarese Giacomo Asaro. Fra horror,  fantascienza e genere romantico…

Il 9 luglio è uscito in esclusiva per Amazon il primo libro del giovane mazarese Giacomo Asaro. “Danze notturne in stazioni di provincia”. Si chiama così la sua prima raccolta di racconti, una danza mortale tra l’horror, la fantascienza e il genere romantico.

Trentuno anni di pane e VHS. Giacomo Asaro è un appassionato di fumetti, cinema e musica. Adora Stephen King, Martin Scorsese e i Beach Boys. Laureato in Giurisprudenza. Scrive poesie, racconti, canzoni, suona la chitarra e sin da piccolo adora il teatro. Su YouTube, con “Punto Cult”, ha raggiunto duemila iscritti e più di 180 mila visualizzazioni. Ha recitato in molti corti, videoclip e spettacoli teatrali.

Nel suo “Danze notturne in stazioni di provincia”, Giacomo …









