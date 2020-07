Coronavirus, tutti i numeri dell’epidemia in Sicilia: l’Isola ultima in Italia per tamponi effettuati – Giornale di Sicilia

Coronavirus, tutti i numeri dell’epidemia in Sicilia: l’Isola ultima in Italia per tamponi effettuati Giornale di SiciliaLa Sicilia è la “regina” delle vacanze estive. Per i siciliani e non. Di lei si amano le feste, la cultura, l’enogastronomia, l’Etna Ragusa OggiTurismo, la Sicilia sarà la “Regina” dell’Estate 2020: una stagione all’insegna della “sicilitudine” e della Birra Messina per rigenerarsi dopo il lockdown Stretto webSicilia regina dell’estate 2020, è la meta più ricercata per le vacanze Gazzetta del Sud – Edizione SiciliaAbbandoni scolastici e Neet, la Sicilia ai vertici della classifica del disagio Quotidiano di SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa