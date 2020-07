Coronavirus, è possibile di nuovo portare i trolley a bordo dell’aereo 

Da domani sarà possibile di nuovo portare i trolley a bordo dell’aereo. Cade, infatti, una delle regole più antipatiche dovute all’emergenza coronavirus, e che prevedeva, fino ad ieri, l’obbligo di consegnare in stiva ogni tipo di bagaglio, con i passeggeri costretti a file lunghissime all’imbarco e una volta atterrati.

Nel Dpcm che il ministro Speranza presenterà alle ore 20 in Aula alla Camera tutte le misure previste nel Dpcm di giugno sono destinare a essere prorogate alla fine di luglio, comprese quelle che riguardano il lavoro a distanza. Slitta quindi al 31 luglio anche la riapertura delle discoteche e l’organizzazione di fiere e congressi. Ma chi viaggia in aereo dal 15 luglio potrà imbarcarsi con il bagaglio a mano. Il divieto imposto il 26 giugno scorso per trolley e borsoni da sistemare sulle cappelliere, dovrebbe essere eliminato dal nuovo Dpcm. Nel Decreto del presidente del consiglio sarà …









