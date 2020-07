Coronavirus, 15 nuovi casi in Sicilia: undici sono migranti – La Repubblica

Coronavirus, 15 nuovi casi in Sicilia: undici sono migranti La RepubblicaCovid: balzo in avanti in Sicilia lasiciliaweb | Notizie di SiciliaIn Sicilia 15 nuovi casi di Coronavirus, nessun focolaio: undici sono i migranti di Pozzallo PalermoTodayCoronavirus, oggi in Sicilia 15 nuovi casi: è il dato più alto dal 3 Maggio, dovuto agli sbarchi dei clandestini positivi. Continuano a diminuire i ricoverati [DATI] Stretto webCoronavirus in Sicilia, 15 nuovi positivi: 11 sono migranti AgrigentoOGGi.itVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa