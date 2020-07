Castellammare, partito il servizio di salvataggio e vigilanza nelle spiagge

E’ partito a Castellammare del Golfo il servizio di salvataggio e vigilanza alla spiaggia Playa ed in quella di Guidaloca. I bagnini saranno in servizio sulle spiagge dalle ore 9 del mattino fino alle 19. Precisamente si alterneranno 4 assistenti bagnanti in ognuna delle 4 postazioni fisse attive: tre alla spiaggia Playa ed una a Guidaloca con un gommone per lo spostamento in mare così da garantire ulteriormente la sicurezza dei bagnanti. Saranno anche montate due pedane per facilitare l’accesso al mare a chi ha difficoltà.

Nei festivi e prefestivi di agosto, un’ambulanza sosterà nei pressi della spiaggia di Guidaloca.



Fino a settembre, per un totale di 55 giorni, 16 bagnini saranno al lavoro nelle quattro postazioni delle spiagge cittadine, alternandosi in un turno mattutino dalle ore 9 alle 14 ed uno pomeridiano sempre di 5 ore, dalle 14 alle 19. Il limite delle acque sicure entro il quale possono bagnarsi i non …









