“C’è una bomba a bordo”. Paura su un volo Ryanair

“C’è una bomba”. Un volo Ryanair ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Londra Stansted dopo il ritrovamento di un biglietto nel quale veniva annunciata la presenza di esplosivo a bordi.

Il volo FR1902 ha ricevuto una scorta militare ed è stato dirottato a Stansted dopo che il capitano aveva inviato una richiesta di soccorso.

La polizia ha circondato l’aereo e i passeggeri sono stati evacuati in una zona sicura dell’aeroporto. Il volo era decollato da Cracovia in Polonia e si stava dirigendo a Dublino quando è stata fatta la singolare scoperta.

La polizia dell’Essex ha confermato l’incidente: “Un volo da Cracovia a Dublino è stato dirottato verso l’aeroporto di Stansted intorno alle 18.40 di lunedì 13 luglio a causa delle notizie di un avviso di sicurezza. L’aereo è attualmente in aeroporto e gli ufficiali stanno indagando. Forniremo ulteriori informazioni quando sarà possibile.” Un portavoce dell’aeroporto …









Leggi la notizia completa