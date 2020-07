Andata o ritorno? La storia di un figlio raccontata da Fabio Geda

di Marco Marino

Ci capita spesso di scrivere delle novità editoriali, dei libri che affollano gli ingressi delle librerie, pronti per essere velocemente acquistati e riposti in borsa. Il libro di cui parliamo oggi però non è una semplice novità editoriale, non si acquista a cuor leggero. Il libro di cui parliamo oggi è un appuntamento irrinunciabile con la storia, quella che forse andrebbe scritta con la “s” maiuscola. Si intitola Storia di un figlio (Baldini&Castoldi), i suoi autori sono Enaiatollah Akbari e Fabio Geda. Gli stessi Enaiatollah Akbari e Fabio Geda che dieci anni fa hanno firmato un libro che è entrato nella memoria intima di tante generazioni, Nel mare ci sono i coccodrilli: la storia del viaggio del piccolo Enaiatollah che lascia il suo paese per promettersi un futuro. Dopo dieci anni cos’è successo alla sua vita?

Per scoprirlo bisogna aspettare che …









