Vicenda licenziamento 3 lavoratori dell’Aro di Mazara. Intervista al presidente della SSR Trapani Sud, il sindaco di Partanna Nicola Catania

Attraverso una recente nota, il Segretario Territoriale Ugl Trapani, Mario Parrinello, e’ intervenuto, esprimendo “perplessità” ed annunciando ricordo al Giudice del Lavoro, in merito all’imminente licenziamento da parte del Consiglio di Amministrazione della SRR Trapani Sud di tre dipendenti (iscritti al suddetto sindacato) distaccati presso l’ARO di Mazara del Vallo. I tre dipendenti in questione sarebbero accusati di aver illecitamente inserito dati nel gestionale informatico del pagamento della Tari.

Abbiamo pertanto contattato Nicola Catania (in foto copertina), sindaco di Partanna nonché presidente della SRR Trapani Sud.

D: Sindaco Catania come presidente della SRR ha gia’ notificato il provvedimento? Ha avuto modo di interloquire con i rappresentanti sindacali degli stessi lavoratori?

R: “I provvedimenti, già notificati, sono atti dovuti, certamente non adottati a cuor leggero, a tre dei quattro dipendenti interessati in una procedura disciplinare; ad un quarto è …









