Un futuro di sogni infranti per gli operai Forestali siciliani

Viene semplice pensare, alla luce degli ultimi eventi sul concorso del corpo Forestale che, se dal paventato numero di 800 addetti in divisa e passati successivamente a 400, per finire ai 50, si annusa che, non ci sono fondi per affrontare una sostituzione corposa alle esigenze territoriali delle guardie i divisa. È allora se, da questo punto di partenza ben chiarito, si può tranquillamente tirare la somma anche sull’altra questione dei lavoratori forestali a tempo determinato

Abbiamo sentito il parere di Antonio David responsabile del sito di Forestali News e nostro storico collaboratore: «Inutile tirare ancora acqua al proprio mulino su stabilizzazione o riforma del comparto se non c’è “olio per friggere” e continuare a cucinare calamaro fritto….Bisogna parlar chiaro se si ha il coraggio di ammettere la realtà dei fatti ma, siccome tanti hanno costruito speranze, futuro e …









Leggi la notizia completa