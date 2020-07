Trapani, l’AR.CO.IN non si svolgerà. Ecco perché…

L’amministrazione comunale di Trapani, attraverso le parole dell’Assessore alle fiere e ai mercati Andrea Vassallo, rende noto che il tradizionale appuntamento annuale con la FIERA CAMPIONARIA DELL’ARTIGIANATO, DEL COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA, meglio conosciuta come AR.CO.IN , già autorizzata dalla amministrazione comunale di Trapani e che avrebbe dovuto svolgersi c/o l’Autoparco Comunale dal 18 al 26 Luglio p.v., quest’anno non verrà realizzata.

La società “MEDIFIERE S.R.L.”, che da anni organizza la manifestazione ha infatti comunicato la propria decisione di RINUNCIARE allo svolgimento dell’evento fieristico, che quest’anno avrebbe festeggiato la 27esima edizione, a causa di problematiche tecnico-organizzative legate ai ritardi nell’ottenimento delle forniture dei materiali necessari alla realizzazione del programma espositivo, ritardi causati dal perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19.Nel rappresentare ai …









Leggi la notizia completa