Trapani-Erice e la “Grande Città”. Nino Oddo: “Abbiamo il dovere di riprovarci”

Si ritorna a parlare di Grande Città e Nino Oddo, coglie l’occasione, per fare un excursus sul progetto mai realizzato. “Nel 2017 – ricorda il segretario del Psi – con il senatore D’Alì abbiamo dato vita ad una coalizione alle Amministrative di Trapani ed Erice, caratterizzata da una proposta politica: la Grande Città. Intanto, – prosegue – con l’eliminazione della ridicola divisione fra Trapani e Casa Santa, ma all’interno di un progetto più ampio che comprendeva Paceco e Valderice”.

Risultato? Elezioni perse. “Vinse – rileva Oddo – un’altra coalizione della quale, però, non ricordo alcun progetto per questo territorio, ma evidentemente quella coalizione fu più brava a raccogliere i consensi”. Oggi, dopo tre anni, in seguito alle vicissitudini giudiziarie che hanno colpito il Comune della Vetta, la Grande Città …









Leggi la notizia completa