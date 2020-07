Incidente mortale oggi a Castellammare del Golfo tra un’auto e una moto. A perdere la vita un ragazzo di 21 anni, Francesco Caleca, per il quale i soccorsi non sono serviti a nulla. L’incidente è avvenuto in via porta Fraginesi, in zona Madonna delle Scale. Le indagini sono ancora in corso.









