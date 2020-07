 Tragedia per un “selfie”. Donna scivola dalla scogliera e muore

Ennesima tragedia per un “selfie”. Una donna scivola dalla scogliera ed è morta.

Una donna di 34 anni è morta precipitando da una scogliera durante un servizio fotografico nel sud del territorio di Krasnoyarsk, una città della Russia siberiana centrale, capoluogo del Kraj omonimo. Nel video shock, gli amici hanno catturato gli ultimi minuti della vita di Eugenia del villaggio di Kochergino.

Nella clip si vede mentre due donne si staccano dal gruppo principale e si fanno da parte per scattare delle foto. Una rimane per fotografare dall’alto, e Eugene scende dalla collina per fare un selfie spettacolare. Al contrario, va dall’altra parte, nonostante le urla dei suoi amici a rimanere sulla destra. Ad un certo punto, Eugene inciampa e cade sulle pietre, dopo di che termina di rispondere alle grida dei suoi amici. Uno di loro si affretta ad aiutarla, ma invano: davanti ai suoi occhi, la …









Leggi la notizia completa