Sicilia, traffico illecito di rifiuti: arresti e sequestri 

I carabinieri del Noe di Palermo e del comando provinciale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del capoluogo siciliano su richiesta della Dda nei confronti di cinque persone. Sono accusate di traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti, pericolosi e non, furto aggravato in concorso e occupazione abusiva di edifici pubblici. Sono in corso arresti e sequestri. Si tratta del traffico dei rifiuti ingombranti gestiti da persone che a Palermo raccolgono ferro e altro materiale per poi rivenderlo.

