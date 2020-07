Scrive Norino Fratello, sulle inchieste che lo riguardano 

Egr. Direttore Giacomo Di Girolamo,

in riferimento al suo articolo pubblicato sul giornale on-line TP-24 di oggi 13.07.2020 dal titolo “Affari sporchi sulla pelle dei migranti. Chiuse le indagini per Norino Fratello”, mi permetto di fornirLe alcuni chiarimenti, notizie, documenti e precisazioni al fine di rendere ai lettori una completa conoscenza degli atti sino ad oggi emessi dalle Autorità Giudiziarie ed evitare, sommari e strumentali processi mediatici.

Non è mai esistita, sia nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Trapani in data 05/07/2018(giorno dell’arresto), né dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari notificato alcuni giorni fa, l’ipotesi di reato circa…..”l’avere messo sù una rete di cooperative che lucrava sulla pelle dei migranti…..”

Non risulta da nessuna parte che ……”il Fratello avrebbe percepito dall’INPS delle indennità di …









