Scrive Leonardo, sui limiti inesistenti alla vendita di alcol a Trapani

Buongiorno, sono il Sig. Leonardo Lisciandra ed abito in Via Torrearsa in Trapani centro, scrivo per l’ennesima volta, per segnalare le bugie del Sindaco di Trapani, sui divieti di vendita e somministrazione di alcool ai ragazzi che frequentano il centro storico.

Vi allego l’ordinanza del Sindaco n°99 del 07/07/2020 con la quale si evince che non risulta alcun divieto di vendita di alcool dalle ore 20,00 alle ore 5,00 ne territorio comunale.

nel dispositivo dell’ordinanza viene riportato “I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano qualora la somministrazione avvenga all’interno degli esercizi autorizzati o nelle aree esterne (dehors e/o suolo pubblico) autorizzate di loro pertinenza”.

Quindi non cambia assolutamente nulla nel centro storico per vendita di alcool.

I ragazzi si prendono di bicchieroni di plastica pieni di alcool e continuano ad ubriacarsi senza alcun limite e divieto.

La cosa grave di questa di questa falsa Ordinanza è …









Leggi la notizia completa