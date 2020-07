Scrive Gaspare Lentini, sul sindaco di Marsala che parla di clientele “ma non denuncia”

Gentile redazione.

Da figlio di questa città, da libero cittadino che il 4 ottobre si recherà alle urne votando con coscienza il progetto che più mi da fiducia sullo sviluppo e la crescita della nostra amata città e da ex dirigente del partito democratico sono molto amareggiato.

Apprendo dalla pagina Facebook del Sindaco che quest’ultimo è stato impegnato in questi anni a lottare contro il clientelismo,si parla di richieste di raccomandazione,richieste di favori personali ( reato grave )….

Chiedo al Sindaco di Marsala che fare queste accuse così astratte è troppo facile e poco credibile aggiungo, in qualità di primo cittadino quale pubblico ufficiale aveva il dovere materiale e morale di denunciare (mi auguro che lo abbia fatto) e comunque in questo post di fare i nomi.

Senza una denuncia formale con nome e cognomi potrebbero essere illazioni che non fanno bene …









Leggi la notizia completa