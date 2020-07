Salemi, Vito Sciacca Parrinello è il nuovo presidente del Rotary Club di Salemi

Salemi. Si è svolta giovedì 9 luglio, all’interno del ristorante “Due Palme” a Santa Ninfa, il tradizionale passaggio di campana del Rotary Club Salemi, alla presenza di numerose autorità rotariane e non solo. Vito Sciacca Parrinello è il nuovo presidente, che succede all’uscente Giuseppe Ferro.

Una serata all’insegna della convivialità, durante la quale, dopo i consueti saluti iniziali, il presidente uscente Giuseppe Ferro ha illustrato tutte le attività svolte durante l’anno, che purtroppo negli ultimi mesi è stato “segnato” dall’emergenza Covid-19; passando infine il testimone a Vito Sciacca Parrinello che, come da consuetudine, ha tracciato le linee programmatiche che saranno portate avanti durante il nuovo anno rotariano.

Del nuovo direttivo oltre al presidente Parrinello, al past president Ferro, fanno parte Salvatore Caradonna (vice-presidente, nonché segretario esecutivo e delegato per la comunicazione); Maria …









Leggi la notizia completa