Questa sera Trapani impegnato al “Provinciale” contro la capolista Benevento

Nella trentaquattresima giornata di Serie B 2019/2020, il Trapani di mister Fabrizio Castori ospiterà al “Provinciale” la capolista Benevento guidata da Filippo Inzaghi. I granata, terzultimi in classifica a quota trentaquattro punti, stanno attraversando un momento di forma straordinario. Con il pareggio della scorsa giornata contro il Chievo sono nove infatti i risultati utili consecutivi dei ragazzi di Castori, che questa sera proveranno a proseguire la loro striscia positiva, per rimanere ancora aggrappati all’obiettivo salvezza, consapevoli però di trovarsi di fronte la squadra più forte del campionato. I giallorossi, aritmeticamente primi in classifica e quindi promossi in Serie A con sette giornate di anticipo, sono reduci dalla sconfitta contro il Crotone e dal pareggio casalingo contro il Venezia, e questa sera proveranno certamente a tornare alla vittoria, nonostante abbiano già raggiunto il loro obiettivo, per dare un ulteriore dimostrazione della loro forza.

Probabili …









Leggi la notizia completa